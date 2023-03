Millaisia ovat Leopard-vaunut verrattuna venäläistankkeihin? Everstiluutnantti esittelee uutisstudioon "vyöryneen" taistelupanssarin ominaisuudet

Everstiluutnantti evp. Olli Dahlin mukaan kyseessä ei ole vain vakuuttavan näköinen – sitä se on myös aseena, vakuuttava ja tehokas.

– 120-millinen sileäputkinen tykki, joka siinä on pääaseena, läpäisee parhaimmalla ammuksellaan yli 800 milliä umpiterästä, joten se puree vastapuolen panssarivaunuihin, hän kuvailee.

– Optiset laitteet ja pimeänäkölaitteet ovat huippuluokkaa, suoja on huippuluokkaa ja sen ketteryys ja liikuntakyky ovat hyvän voimapaketin ansiosta erittäin hyvät, Dahl jatkaa.

Näin Leopard eroaa venäläistankeista

Panssarivaunu on Dahlin mukaan hyvin samannäköinen kuin Leopard 2 A7-vaunu. Venäläisvaunun etupanssari on Dahlin sanojen mukaan erittäin hyvä, mutta sen sodankäyntikyky on hänen mukaansa Leopardia heikompi.