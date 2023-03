Kommentti: Onko pääministeri Sanna Marin täysin tietämätön vai peräti häikäilemätön Hornet-selittelyissään?

Tilanne on Suomelle kiusallinen. Natoon pyrkivän Venäjän naapurimaan ei kannattaisi vetää Yhdysvaltoja mukaan hävittäjälupauksiin, jotka Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden on jo torjunut.

Tietämättömyyttä vai härskiä vaalipolitiikkaa?

Marinin toimintaa on ällistelty kaikkialla muualla, paitsi hänen vannoutuneimpien kannattajiensa joukossa. Asiantuntijoiden mukaan Suomi ei voi luovuttaa Horneteja nyt eikä todennäköisesti edes vuosien päästäkään, kun ne lopulta poistetaan käytöstä.

Selityksiä pääministerin toiminnalle on mietitty monissa kamareissa.

Yksi selitys on tietämättömyys yhdistettynä palavaan haluun saada näkyvyyttä kansainvälisesti. Marinhan on profiloitunut kansainvälisillä areenoilla tulisieluisena Ukrainan tukijana ja Venäjä-haukkana, jonka rinnalla jopa Viron pääministeri Kaja Kallas alkaa näyttää diplomaatilta.

Toinen selitys on tietoinen profiilin nosto kotimaassa eduskuntavaalien takia. Samalla Marin tulee haastaneeksi kohta väistyvää presidentti Sauli Niinistöä, joka sattui olemaan Yhdysvalloissa juuri silloin, kun Marin esitti lupauksensa tai käsityksensä Hornet-luovutusten pohdinnasta. Vai onko eduskuntavaalien lisäksi tähtäimessä myös presidentinvaalit?

Kyseessä voi siis olla ennennäkemätön Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan valjastaminen pääministerin tai hänen puolueensa etujen ajamiseen. Tai sitten kyseessä on pääministerin tietämättömyys, varomattomuus tai virhe.

Pääministeri Marin on tunnetusti henkilö, joka ei koskaan eikä missään myönnä tehneensä virheitä. Se on inhimillistä ja ehkä vaalipoliittisesti viisasta, mutta juuri nyt tässä Hornet-asiassa Suomen edun vastaista.

Virheen toistaminen ei ole viisautta edes silloin, kun itse luulee olevansa ainoana oikeassa. Nyt sotkussa on Suomen ja Ukrainan lisäksi myös Yhdysvallat.

Suomi tarvitsee Hornetit itse

Suomi saa uudet F-35 Lightning II -hävittäjät tipoittain vuodesta 2026 alkaen. Sitä ennen alkaa koulutus Yhdysvalloissa. F-18 Hornet-hävittäjien käyttö jatkuu uusien hävittäjien rinnalla Suomessa ainakin vuoteen 2030 asti, jolloin niiden tekninen käyttöikä alkaa olla lopussa. Kukaan ei tiedä, mikä sotatilanne Ukrainassa on vuonna 2026 tai 2030.

Lisäksi Suomen Hornetit ovat konetyypin tuotantolinjan viimeisimmistä päästä. Samanlaisia koneita on Yhdysvalloissakin käytössä enää vain saman verran kuin Suomessa. Varaosista alkaa olla pulaa ja osa koneista pitää ehkä kannibalisoida varaosiksi.

Marin sekoittaa hävittäjät ja unohtaa USA:n luvan

Pääministeri Sanna Marin sekoittaa iloisesti muun muassa Puolan Mig-29 -hävittäjät muihin taistelukoneisiin. Puolan käytöstä poistetut venäläishävittäjät ovat samoja, joita Ukrainalla jo on. Siksi niitä kannattaa luovuttaa ja sitä muut länsimaat tukevat ja lupaavat Puolalle uusia länsikoneita.

Vaarantaako Marin Suomen USA-suhteet?

Olivatko pääministeri Sanna Marinin löysät ja katteettomat Hornet-puheet syy Ukrainan kolmikantaiseen neuvottelupyyntöön hävittäjien luovuttamisesta? Sitä ei voi tietää, mutta ajallinen yhteys on ilmeinen.

Kävikö tässä niin, että Marinin kotimaan vaalikentille tai kansainväliselle medialle suunnattu Ukrainan tukiuho muutettiin hätää kärsivässä Ukrainassa poliittiseksi painostuskeinoksi länsimaiden hävittäjätuen saamiseksi? Sitä ei voi tietää, mutta ajallinen yhteys on ilmeinen.

Vahvistamattomien tietojen mukaan on mahdollista, että samanlaisia neuvottelupyyntöjä on esitetty Ukrainasta myös muille länsimaille.

Mitä tästä miettii Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden, joka tähän asti on kieltäytynyt amerikkalaishävittäjien lähettämisestä Ukrainaan, jottei sota leviäisi? Ja mitä miettivät muut länsimaat, joille Ukrainan pyyntö on mahdollisesti mennyt? Sitä ei voi tietää, mutta riemunkiljahduksia tuskin on kuultu.