Milla Törmälä on yrittäjänainen neljännessä polvessa, mutta välillä sana naisyrittäjä on tuntunut hänestäkin loukkaavalta. Vuonna 2024 hän ansaitsi suomalaisnaisista kuudenneksi eniten.

Eniten tienanneiden listalle pääseminen on palkinto kovasta työstä, vaikka julkisuus asian suhteen arveluttaa, sanoo joensuulaisen Vatupassi-konevuokrausyrityksen toimitusjohtaja Milla Törmälä.

43-vuotiaan Törmälän ansiotulot ja pääomatulot olivat viime vuonna yhteensä noin 6,6 miljoonaa euroa ja hän tienasi kaikista naisista kuudenneksi eniten.

Vatupassi myi osakekantansa viime vuonna sveitsiläiselle Avesco Groupille. Yrityksen perustivat vuonna 1992 Törmälän isä ja setä. Törmälä opiskeli kauppatieteiden maisteriksi ja otti perheyrityksen haltuunsa reilu kymmenen vuotta sitten. Hänen veljensä tuli mukaan muutama vuosi myöhemmin.

– Olen isän puolelta yrittäjä kolmannessa polvessa ja äidin puolelta naisyrittäjä neljännessä polvessa. Olen halunnut olla yrittäjä ihan pienestä asti, Törmälä kertoo STT:lle.

Törmälä sanoo, että hänen tullessaan Vatupassille töihin reilut parikymmentä vuotta sitten vanhemmat miehet kyselivät häneltä, oliko hän Jukan vai Jarmon tyttö. Miehet kertoivat, että muistivat Törmälän ukin miehenä, joka piti sanansa ja huolehti työnantajistaan.

– Minullekin siitä tuli kunnia-asia. Konevuokrausala on kilpailtu, ja me voimme erottua sillä tavalla, että henkilökunta voi hyvin.

Työntekijöitä yrityksellä on tällä hetkellä noin 90. Vatupassi valittiin vuonna 2020 Euroopan parhaaksi pieneksi konevuokraamoksi.