Milla Arosen taposta epäilty on menestynyt painonnostaja – tämä kaikki epäillystä tiedetään tällä hetkellä

– Yhteys on päätelty muun muassa siitä, että hänet on vangittu epäiltynä taposta, joka on tapahtunut 8. tai 9. päivä (kesäkuuta) Somerolla. Vangitsemista on vaatinut myös Arosen katoamista tutkinut rikostarkastaja, Ruonakoski kertoo MTV Uutiset Live -lähetyksessä.