Milla Aronen murhattiin 2019, mutta ruumis on yhä kateissa – äiti kertoo nyt ensimmäistä kertaa surustaan: "Haluaisin vielä haudata tyttäreni, mitä hänestä on jäljellä"

Aronen katosi kesäkuussa 2019 ollessaan viikonloppulomalla armeijasta. Tapausta tutkittiin kuukausia ensin katoamisena, kunnes elokuun lopussa 2019 poliisi otti kiinni Arosen entisen poikaystävän, vuonna 1995 syntyneen miehen. Joulukuussa mies tunnusti aiheuttaneensa ex-tyttöystävänsä kuoleman, mutta ruumis on edelleen kateissa.

– Surutyö on kesken. Mitään isoa ei varmastikaan ole enää haudattavana, jos jotain löytyy. Uurnahautapaikka Millalle on olemassa ja haluaisin vielä haudata tyttäreni, mitä hänestä on jäljellä. Että hän olisi kirkkomaassa, Lauren kertoo Rikospaikan haastattelussa.