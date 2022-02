Miljoonien seuraama siivousguru Auri jakaa niksinsä ikkunanpesuun – tästä syystä ikkunaan jää raitoja

Auri Kanasesta tuli siivousvideoilla miljoonien seuraama nettisensaatio. Videoillaan Auri siivoaa hyväntekeväisyysprojekteina ihmisten koteja. Hänestä on kirjoitettu ulkomaisissa medioissa, ja TikTokissakin katseluja on miljoonia.

Kananen lähti siivousalalle jo 16-vuotiaana. Moni kotisiivouksen tilannut stressaa ammattilaisen tuloa ja jopa siivoaa paikkoja ennen siivoojan tuloa, vaikka Kanasen mielestä likaisempi on parempi.

– Minulle usein sanotaan, että kauheaa, kun tulet kylään. Minusta se on vain ihanaa. Katsoin täälläkin, että oli tosi ihanan likainen tiskiallas, Kananen paljasti Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Siivousguru ei ole imuroinnin fani

Nykyisin Kananen tienaa YouTuben avulla; siivoamisesta on tullut tulonlähde. Somesuosio on myös tuonut mukanaan sponsoreita.

– Imuroinnissa työleveys on aika pieni. [Mieluummin] käytän sellaista teräväkuivainta ja mikrokuituliinaa, sillä pääsee todella nopeasti. Samalla tulee pyyhittyä lattiat, ei tarvitse pestä niitä, Kananen vinkkaa.

Vaikka toisin voisi luulla, Kananen ei halua stressata siivoamisesta. Hänenkin vaatekaappinsa on mullinmallin, ja toisinaan Kananen jättää omaa kotiaan siivoamatta.

"Jotkut eivät halua olla asunnossa samaan aikaan, koska se on niin hävettävä tilanne"

Videoillaan Kananen auttaa esimerkiksi mielenterveysongelmista kärsiviä siivoamalla. Osa asiakkaista on paikalla, kun siivousurakka aloitetaan.

– Jotkut eivät halua olla asunnossa samaan aikaan, koska se on niin hävettävä tilanne. Monet tärisevät, on kova paikka päästää kotiin joku, Kananen kuvailee.

Asunnon kuntoa ei kuitenkaan tarvitse hävetä. Paluu siivottuun kotiin on usein tunteikas.

– Usein se on aikamoinen sokki. He ovat todella liikuttuneita, monet itkevät. Se on tosi hieno hetki kyllä, Kananen sanoo.