Pärjääkö siivouksessa välineurheilulla? Siivoustähti Auri Kananen näyttää, kuinka siivousliinaa käytetään oikeaoppisesti

– Olen halunnut näyttää koko maailmalle, että siivoaminen on hauskaa ja helppoa, Kananen toteaa.

Kanasella on somekanavillaan miljoonia seuraajia ympäri maailman. Siivousvideoillaan hän puhdistaa ja järjestää ilmaiseksi jopa asuinkelvottomaksi muuttuneita koteja sekä antaa arkisia, kaikille sopivia siivousvinkkejä.

Kanasen tarkoitus on inspiroida ihmisiä siivoamaan ja antaa käytännöllisiä vinkkejä, joiden avulla siivoaminen voi alkaa sujua paremmin. Siivoaminen on monelle vastenmielistä puuhaa, mutta sen ei tarvitse olla monimutkaista ja kallista välineurheilua, vaan yksinkertaisilla kikoilla voi päästä jo pitkälle.

Halu antaa yhteiskunnalle takaisin

Kun ihmisellä on psyykkiset voimat lopussa, niin ei välttämättä jaksa kiinnittää huomiota kodin puhtauteen ja siisteyteen. Kananen haluaa auttaa hankalaan tilanteeseen joutuneita ihmisiä edes hetkellisesti siivoamalla heidän kotinsa. Se on hänen tapansa auttaa nyt, kun hänellä itsellään on voimavaroja, samaan tapaan kuin aikoinaan yhteiskunta häntä auttoi.