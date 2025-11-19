Asian ytimessä.doc -ohjelmassa miljonääri Sture Udd kertoo, mikä on menestyksen salaisuus.
Yksi Petteri Orpon (kok.) hallituksen tavoitteista on nostaa työllisyysastetta 80 prosenttiin. Työ- ja elinkeinoministeriö haluaa panostaa yrittäjyyteen ja nostaa yrittäjyyden arvostusta.
Ministeriössä on pyritty luomaan yrittäjyyttä helpottavia ratkaisuja.
Samaan aikaan kymmenet tuhannet pienyritykset ovat joutuneet lopettamaan toimintansa tämän vuoden aikana. Syitä voi etsiä esimerkiksi yleisen arvonlisäveron noususta, kotitalousvähennyksen pienennyksestä tai yrittäjien eläkevakuutusmaksujen nostosta.
1990-luvulla konkurssiin päätynyt yrittäjä Sture Udd kertoo Asian ytimessä.doc -ohjemassa, kuinka selvisi miljoonaveloista ja pääsi takaisin yrittäjyyden makuun.