Perhe ei maksa – miljardöörin vaimon kidnappausta tutkiva poliisi on joutunut toimimaan äärimmäisen salassa: ”Tiedotustilaisuuden pitäminen oli vaikea päätös"

Falkevik Hagen on ollut kateissa jo 10 viikkoa. Poliisi on tähän mennessä tutkinut tapausta salassa. Keskiviikkona pidetyssä tiedotustilaisuudessa poliisi vahvistaa, että tutkinta on ollut käynnissä jo useita viikkoja.

Lunnasvaatimus miljoonia euroja



Falkevik Hagenista on pyydetty 90 miljoonan euron lunnaat kryptovaluutta Monerona. Monero on bitcoinin kaltainen virtuaalivaluutta. Koska Moneron liikkeitä on vaikeaa tai mahdotonta jäljittää, sillä on kyseenalainen maine rikollisten suosikkivaluuttana.