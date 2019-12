Norjalaismiljardöörin vaimon katoamismysteeri on yhä auki – poliisilla jälleen uusi teoria: "Sieppaaja saattoi tulla sisään talon avaimilla"

Katoamistutkinnan aikana poliisi on pyrkinyt selvittämään, keillä oli avaimet perheen asuntoon. Brøsken mukaan ei ole kuitenkaan voitu sulkea pois mahdollisuutta, että taloon on ylimääräisiä avaimia, joista poliisi ei ole tietoinen.

Mitä tapahtui Anne-Elisabethille?

Norjalaismiljardöörin vaimo on ollut nyt kateissa yli vuoden ajan. Poliisilla on ollut useita eri teorioita siitä, mitä Anne-Elisabeth Hagenille tapahtui.

Autot, jäljet ja kirje

Yksi pääteorioista on, että Anne-Elisabeth kuljetettiin pois perheen kotoa autolla. Jo 90 auton liikkeet talon läheisyydestä katoamispäivänä on onnistuttu selvittämään. Poliisi on onnistunut myös jäljittämään lunnaskirjeen paperin myyjän.