Uusi laki mahdollistaa yhä vapaamman rakentamisen tontille: Tämä kaikki muuttuu

Saunamökin tai vierasmajan luonne muuttuu, kun tiloihin iskee hellan.

Siintääkö haaveissa pihasauna tai vierasmökki? Uusi rakentamislaki tuo kiinteistönomistajille ensi vuoden alusta lukien mieluisia muutoksia, kun joihinkin projekteihin ei enää tarvitse hakea erillistä rakentamislupaa. Mitä uudistukset merkitsevät käytännössä ja millaisia asioita rakentamisessa pitää ottaa huomioon? STT kysyi muutamista asioista ympäristöministeriön hallitusneuvokselta Kirsi Martinkaupilta ja Kuntaliiton erityisasiantuntijalta Paula Mäenpäältä.

Voinko sijoittaa vastaisuudessa tontilleni millaisen rakennuksen tai rakennelman tahansa ilman rakentamislupaa?

– Et voi. Asuinrakennukseen tarvitaan jatkossakin aina rakentamislupa, olipa kyseessä sitten vakituinen tai vapaa-ajan asunto tai minkä kokoinen rakennus hyvänsä. Myös esimerkiksi energiakaivo edellyttää luvan hakemista.

Omakotiliiton talous- ja kehityspäällikkö Katja Keränen kertoo, mitkä asiat vaikuttavat kunnan päätökseen sallia vakituinen asuminen kesämökillä.

Saunan varustelu voi tehdä siitä asuinrakennuksen

Olen rakentamassa tontilleni päärakennuksen oheen pihasaunaa, johon tulee erillisiä majoitustiloja. Tarvitsenko tähän rakentamislupaa?

– Jos piharakennuksesi pinta-ala on alle 30 neliömetriä tai tilavuus alle 120 kuutiometriä, et tarvitse enää rakentamislupaa. Tämä koskee niin pihasaunaa, vierasmajaa kuin vaikkapa aittaakin. Osassa kunnista on jo nyt ollut mahdollista rakentaa pieni piharakennus ilman lupaa, mutta uusi laki sallii tämän toiminnan kaikkialla.

Vaikuttaako pienehkön sauna- tai muun rakennukseni varustetaso jollakin tavalla velvollisuuteeni hakea rakentamislupaa?

– Rakennukseesi voi tulla esimerkiksi sähköt ja juoksevaa vettä, ja siellä voi olla kiukaan ohella erillinen takka, etkä tarvitse rakentamislupaa. Tilanne kuitenkin muuttuu, jos haluat tiloihisi ruoanvalmistusta varten sähkö-, puu- tai kaasuhellan. Tällöin talousrakennuksesta tulee asuinrakennus, joka edellyttää rakentamislupaa. Pelkkä mikroaaltouuni tai irrallinen keittolevy ei tee rakennuksestasi asuntoa.

Pientuulivoimalan voi pystyttää omin luvin

Haluaisin saada pihalleni auto- tai grillikatoksen, mitä uusi rakentamislaki sanoo tästä?

– Voit rakentaa alle 50 neliömetrin katoksen ilman rakentamislupaa. Laissa ei ole erillistä mainintaa siitä, onko katos tarkoitettu ajoneuvoille, grillaamista tai vaikkapa vain oleskelua varten.

Uusi laki mahdollistaa alle 30 metrin maston tai piipun rakentamisen ilman rakentamislupaa. Mitä tämä voi tarkoittaa minulle?

– Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että voit pystyttää pientuulivoimalan pihallesi ilman lupaa.

Vaikka laki löystyy, tarkkana pitää olla

Jos piharakennukseni ei tarvitse erillistä rakentamislupaa, voinko lähteä suin päin toimiin?

– Ei kannata, ellet halua mahdollisia ikäviä jälkiyllätyksiä. Erilaisia rakentamiseen liittyviä määräyksiä on noudatettava samaan tapaan kuin aiemmin. Ensinnäkin huomiota pitää kiinnittää siihen, onko tontillasi rakennusoikeutta. Myös muita kaavamääräyksiä, rakentamismääräyksiä ja rakennusjärjestystä pitää noudattaa. Kaavamääräykset voivat asettaa ehtoja esimerkiksi sille, kuinka monta rakennusta tontilla saa olla, miten niitä voi sijoitella ja miltä niiden pitää näyttää. Myös paloturvallisuudesta on huolehdittava. Esimerkiksi rakennusoikeuden uupumisen vuoksi tarvitset poikkeamisluvan.

Vietän nykyisin paljon aikaa etätöiden takia vapaa-ajan asunnollani ja haluaisin muuttaa mökkini vakituiseksi asunnoksi. Tuoko uusi laki helpotusta tähän?

– Uusi laki tuo helpotusta rakennusten käyttötarkoituksen muuttamiseen asemakaava-alueilla. Käyttötarkoituksen muutosta asumiseen asemakaavasta ei voida kieltää kaavanvastaisuuden perusteella. Käyttötarkoituksen muuttamisella katsotaan olevan erityinen syy, kun tuetaan rakennetun ympäristön kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä. Poikkeamiselle voidaan kuitenkin asettaa ehtoja. Huomioitavaa on, että käyttötarkoituksen muutos vaatii aina rakentamisluvan. Lisäksi kesämökkejä on saanut rakentaa Suomessa lievemmillä rakentamismääräyksillä kuin pysyviä asuntoja, joten mökin muuttaminen vakinaiseksi asunnoksi voi vaatia korjaustoimia.

Mitä hyötyä lakiuudistusten höllennyksistä on minulle kiinteistönomistajana?

– Hankkeeseen ryhtyvä säästää aikaa, vaivaa ja rahaa. Byrokratia vähenee. Kolikon toinen puoli on korostunut vastuu, kun rakennusvalvonta ei ole aiempaan tapaan vahtimassa ja neuvomassa. Jos esimerkiksi päätät rakentaa saunarakennuksen, voi olla viisasta palkata hankkeeseen suunnittelija, vaikka rakennusvalvonta ei tätä edellytäkään. Rakenteiden suunnitteluun tarvitaan rakennesuunnittelija, ellei hankkeeseen ryhtyvä osaa koulutuksensa myötä suunnitella niitä itse.

Mitä voi tapahtua, jos pystytän piharakennukseni lupien ja määräysten vastaisesti?

– Pahimmillaan rakennus voidaan joutua siirtämään tai purkamaan. Kuntien rakennusvalvonnat ovat olleet huolissaan siitä, että heidän jälkivalvontatyönsä lisääntyy.

