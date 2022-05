Miksi Yhdysvaltoihin ei saada tiukempia aselakeja? Asiantuntija avaa asiaa: "Olennainen koko Yhdysvaltain syntyhistoriassa"

Aselain tiukennuksia on vaikea saada läpi, sillä republikaanien ja demokraattien välillä ollaan varsin erimielisiä asiasta, kertoo väitöskirjatutkija Jani Kokko Jyväskylän yliopistosta.

Kokko kertoo, että asiasta on tehty esityksiä Yhdysvaltain kongressissa, mutta mikäli asia ei nauti laajaa kannatusta edustajien kesken, lakeja tupataan haastamaan tuomioistuimessa.

– Toinen lisäys on olennainen koko Yhdysvaltain syntyhistoriassa. He pitävät itseään kapinalliskansakuntana, joka irtautui Britannian alaisuudesta. Kuten toisessa lisäyksessä todetaan, hyvin järjestetty militia on tärkeä vapaan valtion turvallisuudelle, joten siksi kansalaisen oikeutta omistaa ja kantaa asetta ei tule rajoittaa.