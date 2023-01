Miksi vanhukset eivät pääse palveluasumiseen? – Tinja kertoo tarinansa: ”Muistisairas äitini ei saanut paikkaa, koska hän ei karkaile”

Kunto romahti – edes kahvin keitto ei sujunut

Läheiset ajautuvat hoitajiksi

Tilanne on monelle tuttu. Omaa läheistä, esimerkiksi vanhempia, voi kohdata äkillinen sairaus tai terveydentila heikkenee nopeasti. Muistisairas karkaa kaduille harhailemaan ja loukkaa itsensä.

Koti on sotkuinen, läheisen perushygienia uupuu. Omaisilla on jatkuva huoli. Omainen voi myös yhtäkkiä huomaa ajautuneensa tilanteeseen, jossa hoitaa läheisen kaikki arjen sujuvuuteen liittyvät asiat, kuten laskut, pyykit ja kaupankäynnin.

"Koin olevani todella yksin"

– Koin olevani asian kanssa todella yksin. Minulla ei ollut kertaakaan sellaista oloa, että meillä on tässä yhteinen tavoite – vaan enemminkin sellainen, että tappelen äitini oikeuksista.

– Meillähän on lakisääteinen oikeus, että hoitoa pitää saada. Laissa on kohta, jossa palveluntuottajalle annetaan kolme kuukautta aikaa järjestää hoitopaikka. Tällä hetkellä kolmen kuukauden aika ylittyy.

Topon mukaan ympärivuorokautisen hoidon paikkoja on liian vähän Suomessa.

– Meillä on ollut pitkään Suomessa poliittisena tahto vähentää ympärivuorokautista hoitoa.

Avunsaanti kiinni omasta aktiivisuudesta

Nummi on läheinen äitinsä kanssa, mutta tilanne ei ole kaikilla sama. Hoidon saanti läheiselle oli Nummen sanojen mukaan hyvin paljon omasta aktiivisuudesta kiinni.

Perusteena hoitokielteisyys

– Perusteena oli, että äitini on hoitokielteinen. Hoitokielteisyyttä käytettiin mielestäni perusteena heitteillejätölle. Hän yritti sopeutua tilanteeseen omassa kodissaan, ja tämä tulkittiin hoitokielteisyydeksi, vaikka todellisuudessa kyse on muistisairaan oireilusta.

Sosiaalihuoltolain mukaan kiireellisissä tapauksissa hoivapaikka vanhukselle tulee saada viipymättä. Kiireetön hoivapaikka on saatava kolmen kuukauden sisällä. Nummi yritti pyytää selitystä sille, kuinka kauan voidaan vedota muistisairaan hoitokielteisyyteen, ennen kuin voidaan puhua heitteillejätöstä?

Sana sanaa vastaan

Nummen mielestä taustalla on laajempi ongelma sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kotihoidossa ei ole hoitajamitoitusta, eikä työtä valvota tarpeeksi.

Vanhukset jonottavat päiyvstykseen, koska eivät saa palveluasumispaikkaa

– Päivystys harvoin on oikea paikka monisairaalle, hauraalle ihmiselle.

Kotihoidossa ei hoitajamitoitusta

Sairaanhoitajien koulutuspaikkoja lisättiin tämän ja viime vuoden aikana 1000:lla uudella opiskelupaikalla. Lähihoitajien osalta tavoitteena on lisätä koulutuspaikkoja 5 000:lla vuoteen 2025 mennessä ja hoiva-avustajien kohdalla tavoitteena on lisätä 2 500 koulutuspaikkaa vuoteen 2025 mennessä.Ei ole kuitenkaan varmaa, ratkaiseeko koulutuspaikkojen lisääminen hoitajapulaa. Suomen väestö vanhenee kovaa vauhtia, ja alalla ei ole tarpeeksi vetovoimaa.

Ratkaisuksi on tarjottu työperäistä maahanmuuttoa.

Sisätautiosastolta palleatiiviselle ja palveluasumiseen

Nummen äidille kävi lopulta hyvin. Nummen äiti pääsi muistisairaiden pienryhmäpalveluasumiseen. Se on tehostettua palveluasumista, jossa henkilökunnalla on muistisairaiden erityisosaamista. Nykyään arki on järjestelmällistä ja sujuvaa.