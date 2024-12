"Tunneli" ja "Tunneli päättyy" -liikennemerkkien välisellä tieosuudella tulee noudattaa tunnelin liikennesääntöjä.

Kysymys: Miksi tunnelin päättymisestä pitää kertoa liikennemerkillä?

Vastaus: "Tunneli" -merkki (E19) on asetettu ajoradan oikealle puolelle. Mikäli tulosuunnassa on kaksi tai useampia ajokaistoja, tulee merkin olla myös ajoradan vasemmalla puolella. Merkistä alkaen tulee noudattaa tunnelissa voimassa olevia liikennesääntöjä "Tunneli päättyy" -merkkiin (E20) saakka. Mikäli kyseessä on yksiajoratainen kaksikaistainen tie, on "Tunneli päättyy" merkki saatettu asettaa vain ajoradan vasemmalle puolelle.

Mitkä sitten ovat "tunnelissa voimassa olevat liikennesäännöt"?

Luonnollisesti tunnelissa noudatetaan voimassa olevaa tieliikennelakia, kuten muillakin tiealueilla. Normaalien liikennesääntöjen lisäksi tieliikennelain 46 §:ssä on erikseen listattu tiettyjä asioita, joita tulee noudattaa nimenomaan liikennemerkillä osoitetussa tunnelissa ajettaessa: Siellä ei saa peruuttaa tai kääntyä takaisin tulosuuntaan. Pysäyttää ja pysäköidä saa vain hätätilanteessa ja silloinkin on pyrittävä käyttämään ko. tarkoitukseen osoitettuja alueita. Mikäli pysäytys tai pysäköinti pitkittyy, on moottori sammutettava. Tunnelissa ajettaessa on myös käytettävä aina ajovaloja.

Huomiovalot eivät ole ajovalot

Ajovaloja ovat lähivalot ja kaukovalot, joiden kanssa aina myös takavalot palavat.

Huomiovaloilla, joita usein kuulee kutsuttavan epävirallisesti myös päiväajovaloiksi, ei liikennemerkillä merkityssä tunnelissa saa ajaa.

Parhaiten kuljettaja saa varmistettua ajo- ja takavalojen päällä olon kääntämällä valokatkaisijan "ajovalot päälle" -asentoon. Mikäli valokatkaisijan pitää AUTO-asennossa, ei automatiikka välttämättä ymmärrä tunnelissa vaihtaa huomiovaloilta ajovaloille – tai ainakin vaihto tapahtuu monesti varsin pitkällä viiveellä.

"Tunneli" (E19) -merkistä alkaen on noudatettava tunnelissa voimassa olevia liikennesääntöjä.

"Tunneli päättyy" (E20) -merkkiin päättyvät myös tunnelissa voimassa olevat erityiset liikennesäännöt.



