Mihin tarkoitukseen hätävilkkuja saa käyttää? Tästä mahdollisuudesta moni ei tiedä

Vastaus: Hätävilkuilla varoitetaan erityisestä tai välittömästä vaarasta. Olennaista on pitää mielessä, etteivät auton suuntavilkut ole käytettävissä merkinantoihin samanaikaisesti hätävilkkujen kanssa.

Pysäytetyssä tai pysäköidyssä ajoneuvossa saa käyttää suuntavalojen hätävilkkukytkentää, jos ajoneuvo on onnettomuuden, vaurion tai muun pakottavan syyn johdosta jouduttu pysäyttämään sellaiseen paikkaan, jossa se voi aiheuttaa erityistä vaaraa muulle liikenteelle. Hätävilkkukytkentää saa käyttää myös liikkuvassa ajoneuvossa varoittamaan muita tienkäyttäjiä välittömästä vaarasta.

Hätävilkkujen käyttö liikkuvassa autossa on vielä monelle tuntematon mahdollisuus, vaikka se on ollut luvallista tietyissä tilanteissa, tieliikennelain uudistuksen myötä, jo reilut pari vuotta. Hätävilkuilla voi siis varoittaa muita tienkäyttäjiä esimerkiksi liikenteen äkillisestä hidastumisesta vaikkapa ruuhkan vuoksi, kuten monissa muissa Euroopan maissa on tehty jo vuosia.