Kuuluuko autolla ryhmittyä pyöräkaistalle ennen kääntymistä? Ammattilainen kertoo, miksi vastaus ei ole aivan itsestään selvä

Vastaus: Esitetty kysymys on hyvä ja siihen vastaaminen vaatii lakitekstin tarkastelua monelta kantilta.

Sen lisäksi tieliikennelain 21 §:ssä annetaan ohjeet ryhmittymiseen: Oikealle kääntyvällä ajoneuvolla on ryhmityttävä ajoradan oikeaan reunaan. Vasemmalle kääntyvällä ajoneuvolla on ryhmityttävä välittömästi ajoradan keskiviivan tai, jos keskiviivaa ei ole, keskilinjan oikealle puolelle tai yksisuuntaisella ajoradalla sen vasempaan reunaan. Ryhmittyminen kääntymistä varten on tehtävä hyvissä ajoin.