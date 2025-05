Kuka väistää tässä tilanteessa? Asiantuntija muistuttaa, miten liikenneympyrässä kuuluu toimia

Väistämismerkin takaa tulevan kuuluu väistää ympyrässä ajavaa kaistanvaihtajaa. Myös ympyrässä ajavan on kuitenkin oltava varovainen – tähän edellyttää tieliikennelakiin kirjattu ennakointivelvoitekin.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: Kuuluuko liikenneympyrässä sisäkaistalta ulkokaistalle vaihtavan väistää ympyrään kärkikolmion takaa tulevaa vai päinvastoin?

Vastaus: Ajovuorojen osalta ei ole juurikaan merkitystä, onko kyseessä yksi- vai useampikaistainen liikenneympyrä. Liikenneympyrää lähestyttäessä on väistämismerkki, eli liikenneympyrään tulevan on väistettävä siellä jo ajavaa.

On tärkeää huomata, että mikäli väistämismerkki on ennen tien pintaan maalattua pyörätien jatketta, kuten usein on, tuo se väistämisvelvollisuuden myös molemmilta sivuilta lähestyviä pyöräilijöitä ja mopoilijoita kohtaan. Tässä syntyy herkästi vaarallinen tilanne, jos autoilija ympyrään ajaessaan havainnoi ainoastaan vasemmalle ja unohtaa, että oikealtakin voi lähestyä kevyttä liikennettä.

Lisäksi on muistettava, että suojatiellä olevaa tai sinne pyrkivää jalankulkijaa on väistettävä aina. Esimerkiksi rullaluistimilla lähestyvä jalankulkija yllättää helposti nopeudellaan.

Useampikaistaisissa liikenneympyröissä on omaan ajosuuntaan menevä kaista järkevää valita hyvissä ajoin ennen ympyrään ajoa, mikäli tämä vain on mahdollista. Kaistan vaihtaminen ympyrässä on lähes poikkeuksetta hankalaa ja vaarallista.

Tietyissä ympyröissä törmää kysymyksessä esitetyn kaltaisiin tilanteisiin, joissa sisäkaistalla ajava on juuri ennen liittymää vaihtamassa ulkokaistalle poistuakseen ympyrästä sitten sitä seuraavassa liittymässä. Liikenneympyrään saapuvalle asetettu väistämismerkki tuo väistämisvelvollisuuden myös ympyrässä ajavaa kaistanvaihtajaa kohtaan. Tätä ei kuitenkaan pidä sekoittaa tilanteeseen, jossa kaksi autoa kiertävät ympyrässä eri kaistoja ajaen – silloin kaistanvaihtaja on sääntöjen mukaan väistämisvelvollinen.

Joissakin tapauksissa rajanveto siitä, onko kyseessä toisen auton liittymistilanne ympyrään vai kahden ympyrässä ajavan auton välinen kaistanvaihtotilanne, voi olla hankalaa.

Syyllisyyskysymykset ratkotaan vahingon satuttua tapauskohtaisesti eri oikeusasteissa. Parasta tietenkin olisi, että vahingoilta vältyttäisiin kokonaan – juuri siksi erityistä varovaisuutta tarvitaan.

Ympyrässä ajaminen

Liikenneympyrässä kierrettäessä ympyrään pyrkiviä väistettäviä ei siis pitäisi olla, koska oikealta lähestyvillä on väistämismerkit. Poikkeuksena tähän on tietenkin mahdollisten hälytysajossa olevien hälytysajoneuvojen väistäminen.

Ympyrästä poistuttaessa on taas väistettävä kevyttä liikennettä. Ajonopeus ympyrässä tulisi pitää sellaisena, että kuljettaja pystyy tarvittaessa turvallisesti pysäyttämään ajoneuvonsa ennen suojatietä tai pyörätienjatketta. Valitettavan paljon tiedän tapauksia, joissa viime hetkellä tehty hätäinen jarrutus on johtanut peräänajoon ympyrässä – toki peräänajolta vältyttäisiin tällaisessa yllättävässäkin tilanteessa, jos takana ajava pitäisi turvaväliä ja ajaisi tilanteeseen sopivalla nopeudella.

Ympyrästä poistuminen

Liikenneympyrään ajo tapahtuu ilman suuntamerkkiä, ellei ole tarkoitus poistua heti ensimmäisestä liittymästä. Mikäli on, suuntamerkki kytketään oikealle jo hyvissä ajoin ennen ympyrään ajoa.

Ympyrässä kierretään ilman suuntamerkkiä. Kun poistumista edeltävä liittymä on ohitettu, kytketään suuntamerkki oikealle. Suuntamerkki pidetään päällä, kunnes poistuminen on tapahtunut eli liikenneympyrästä ollaan kokonaan ulkona. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vilkku otetaan pois vasta suojatien tai pyörätienjatkeen jälkeen, mikäli jompikumpi ympyrän yhteydessä on.

Vasemmalle liikenneympyrässä vilkutetaan vain, jos useampikaistaisessa liikenneympyrässä joudutaan tekemään kaistanvaihto vasemmalla puolella olevalle kaistalle tai jos ympyrän keskelle on rakennettu esimerkiksi pysäköintihallin sisäänajo.

Ympyrät lisäävät sujuvuutta ja turvallisuutta

Liikenneympyrät ovat risteystyyppinä turvallisia ja toimivia. Ne pakottavat kaikki hiljentämään ajonopeutta, jolloin aikaa havainnointiin, arviointiin ja ajatteluun jää enemmän. Mahdolliset onnettomuudet liikenneympyröissä ovat pääsääntöisesti kiilaamistyyppisiä ja tapahtuvat melko pienillä nopeuksilla. Näin selvitään usein pelkillä peltivaurioilla vakavien henkilövahinkojen sijaan.

Liikenneympyrä myös sujuvoittaa liikennettä, koska se mahdollistaa kaikista suunnista lähestyvien liittymisen ilman suurempia viivytyksiä.

Katso myös: Entä osaisitko ajaa tässä risteyksessä?

1:12 Kauniaisissa sijaitsee risteys, jossa kuljettajat saavat olla tavallistakin tarkempina. Tilalle on valmistumassa liikenneympyrä elokuussa 2025.

MTV