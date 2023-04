Onko mikään lääke yli muiden alaselkäkivun hoidossa? Meta-analyysi selvitti eri lääkkeiden tehoja heikolla menestyksellä

Tutkimusnäyttö eri kipulääkkeiden tehosta akuutteihin alaselkäkipuihin on edelleen puutteellista, vaikka asiaa on tutkittu vuosikymmeniä. Monet tutkimukset ovat menetelmällisesti heikkolaatuisia ja niiden perusteella on vaikea sanoa, mikä lääke tai lääkeyhdistelmä olisi toisia parempi.