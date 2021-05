Tampereella väki liikkuu jo ratikan kyydillä: ”Onhan se hienon näköinen!”

Ratikan varsinainen liikennöinti on tarkoitus aloittaa elokuun yhdeksäs päivä, ja tätä odotetaan Tampereella jo innolla:

Tampereen pormestari Lauri Lyly toteaa, että raskain rakentamisvaihe on nyt ohi.

– Pääkatu ja raitiotien varrella kaikki on aika hyvässä kunnossa tällä hetkellä.

– Kyllä jännityksellä odotan, että pääsen ensimmäistä kertaa kyytiin. Ja nyt kun on monta vuotta odotettu ja siedetty näitä rakennustyömaita, niin nyt vihdoin pääsisi sitä koittamaan ja hyödyntämään, toteaa Jaina Saviainen.

– No mä en ole ainakaan itse vielä hypännyt kyytiin, mutta…Ihan kivan näköinen on. Nätin näköinen rakennelma mitä on tullut nähtyä, toteaa Jimi Kannisto.