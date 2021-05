Millä keinoilla Kemi selviää työttömyysiskusta? Suora lähetys Kemin kaupungintalon katolta kello 14.30

Juttu on osa MTV Uutisten kuntakierrosta. Vaaliauto kiertää Suomea ja nostaa esiin kuntien puheenaiheita suorissa lähetyksissä kello 14.30 alkaen. Katso kiertoaikataulu täältä .

Stora Enso ilmoitti huhtikuun lopulla Veitsiluodon tehtaiden sulkemisesta. Sulkeminen saattaa johtaa noin 670 työpaikan menettämiseen. Isku on kova kaupungissa, jonka identiteetti perustuu teollisuudelle ja jonka työttömyysaste on valmiiksi korkea, yli 16 prosenttia.

Valtio on luvannut erityistukea Kemin työllisyystilanteen hoitamiseen. Lapin te-toimisto on saamassa isäresursseja.

Vielä ei ole tietoa, kuinka moni tehtaan työntekijöistä irtisanotaan, mutta määrän on uumoiltu olevan lähellä koko tehtaiden henkilöstömäärää. Veitsiluodon saha jatkaa toimintaansa. Sen noin 50 työntekijää ovat yt-neuvotteluiden ulkopuolella.

Vaikka tunnelmat ovat viime viikkoina olleet synkkiä, on Keränen silti varovaisen toiveikas.

– Työvoiman kysyntää on monella tasolla, ja täällä on ilmennyt kiinnostusta Stora Ensolta irtisanottaviin henkilöihin. Uusia mahdollisuuksia löytyy. Teemme kaikkemme sen eteen, että voimme kunkin asiakkaan kohdalla löytää sopivan ratkaisun.

Metsä-Fibren miljardi-investointi tuo uusia työpaikkoja

Veitsiluodon ohella kaupungin toinen suuri teollisuusalue on Karihaara. Siellä toimivat Metsä-Fibren sellutehdas ja Karihaaran saha.

Kemiin tultiin ympäri Suomea töihin

Se, että Kemiin tullaan töihin tehtaaseen kauempaakin ei ole uusi ilmiö. Koko kaupunki rakentui aikoinaan muualta Suomesta tulleen puunjalostusteollisuuden työväestön ympärille, kertoo filosofian tohtori Reija Satokangas. Hän on tehnyt väitöskirjansa Kemin teollisesta historiasta.

Rikosetsivät jahtasivat susipareja

Kemin historiaa on mahdoton erottaa Kemi-yhtiön historiasta. Kemiin oli perustettu sahoja jo 1860-luvulla, mutta vasta paperia ja sellua tuottaneen Kemi-yhtiön perustaminen vuonna 1893 teki pienestä kunnasta suuren teollisuuskaupugin.

– Kemi-yhtiön perustaminen on tärkeämpi tapahtuma kuin Kemin kaupungin perustaminen, Satokangas sanoo.

– Pohjolan Sanomissa oli otsikko: "Lääninrikosetsivä on löytänyt Karihaaran alueelta 230 susiparia – toimiin ryhdytään".

Suomen vasemmiston tyyssija

Teollinen historia näkyy myös politiikassa. Kemi on ollut pitkään Suomen vasemmistolaisimpia kuntia. Vasemmistopuolueiden yhteenlaskettu kannatus oli viime kuntavaaleissa yli 63 prosenttia ja eduskuntavaaleissa liki 50 prosenttia.

Vasemmistoenemmistö on Kemissä jatkunut 1920–1930-luvun oikeistoradikalismin aikaa lukuun ottamatta näihin päiviin asti.

Kemi on myös turistikohde

Vaikka tehtaiden merkitys on suuri, Kemi ei ole enää vain teollisuuspaikkakunta. Kaupunki elää myös matkailusta, kuten lähes koko Lappi.

Ruotsin raja on lähellä, vain vajaan 30 kilometrin päässä. Kaupungissa on muutamia suosittuja turistikohteita. Niistä ehkä kuuluisin on Kemin lumilinna.