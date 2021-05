Pärjääkö Pietarsaaressa pelkällä suomen kielellä? Suora lähetys kaupungista kello 14.30

Pohjanmaalla sijaitseva Pietarsaari lienee monelle suomalaisista melko tuntematon, keskikokoinen kaupunki. Se on monipuolisen taloutensa takia välttynyt monilta sellaisilta ongelmilta, joita muualla Suomessa on. Silti Pietarsaaressakin on hankaluutensa: suomen- ja ruotsinkielisen väestön eriytyminen.