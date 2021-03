Suomessa käynnistyy yksi maailman mahtavimmista supertietokoneista: Tenniskentän kokoinen kone murskaa numeroita kuin raivon vallassa

Lumi -supertietokone – CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy on suomalainen, valtion ja korkeakoulujen omistama tietotekniikan osaamiskeskus – LUMIn järjestelmätoimittajaksi valikoitui tarjouskilpailussa Hewlett Packard Enterprise (HPE), laitebrändinä HPE Cray EX -supertietokone. – Aloittaa toimintansa CSC:n datakeskuksessa Kajaanissa tänä vuonna. – LUMI on kymmenen Euroopan maan ja Euroopan unionin EuroHPC-yhteisyrityksen hanke – Järjestelmään investoidaan yhteensä yli 200 miljoonaa euroa. Suomen osuus rahoituksesta on noin 50 miljoonaa euroa. – Suomalaisten tutkijoiden ja yhteiskunnan käyttöön saadaan suoraan noin 24 % supertietokoneen laskentakapasiteetista Lähde: CSS