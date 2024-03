Tutkija: Putin ei tiedä itsekään omaa kannatustaan, ja sillä on karut seuraukset

Venäjällä istuva presidentti Vladimir Putin on voittanut viikonloppuna järjestetyt näytösmäiset presidentinvaalit murskalukemin.

Putin sai Venäjän keskusvaalilautakunnan mukaan 87,3 prosenttia äänistä, mikä on ennätys Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Äänestysprosentin väitettiin olleen huimat yli 73 prosenttia.

Vaaleissa on kyse poliittisesta näytelmästä, sillä Putinilla ei ollut todellisia vastaehdokkaita ja käytännössä kaikki oppositiotoiminta on tukahdutettu.

Kremlillä on kuitenkin ollut selvästi tarve nostaa kaikkia mahdollisia lukuja korkeammaksi kuin koskaan aiemmin, sanoo Venäjä-tutkija Hanna Smith .

– Halutaan vain näyttää, että hän on itsevaltiashallitsija Venäjällä.

– On hirveän tärkeää näyttää, että kaikki olisivat [Putinin] takana ja Venäjä olisi yhtenäinen ja aktiivinen. Mutta tämä muistuttaa todella paljon sitä, miten vaalit Neuvostoliitossa hoidettiin.

"Venäläiset tietävät, että vallanpitäjät valehtelevat"

Venäjän viranomaisten antamat luvut eivät kerro yhtään mitään venäläisten äänestysinnosta tai Putinin todellisesta kannatuksesta. Sitä on käytännössä mahdotonta arvioida, koska Putinia vastaan puhuminen ja mielipiteenilmaisu on tukahdutettu lähes kokonaan.

Autoritaaristen valtioiden ongelma onkin, etteivät johtajat itsekään tiedä omaa kannatustaan. Smithin mukaan se johtaa yhä vakavampaan sortoon. Venäjällä on esimerkiksi poliittisia vankeja enemmän kuin koskaan.

– Venäläisethän tietävät, että vallanpitäjät valehtelevat ja viilaavat linssiin. Poliittiset päättäjät tietävät, että kansa tietää. Mutta poliittinen järjestelmä on tehnyt sen, että hinta on korkea, jos lähtee vastaan. Joko on hiljaista ja passiivista, tai pelkokerroin pitää ihmiset hiljaisena, Smith sanoo.