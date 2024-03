Heidi Hautala Venäjän vaaleista: "Putin voimansa tunnossa – sorto tulee varmasti etenemään"

Europarlamentaarikko ja tunnettu "Putinin Venäjän" kriitikko Heidi Hautala (vihr.) kertoo MTV Uutisten haastattelussa, että kannatusluvuissa on osittain aitoa "suuren johtajan" ihailua.

– Mutta siellä on varmasti myös paljon sellaista, että ääniä on saatettu väärentää ja ihmisiä on viety eri puolilta – kouluista ja sairaaloista – väkisin äänestämään. ,