Näin raati vastasi

"Itsetuntoinen ja pätevä on pelottava ja sellaista on vaikeaa, jopa mahdotonta hallita ja usealla miehellä on joku valtakompleksi. Tasa-arvokin on jo sanana siksi hirviö monelle miespuoliselle. Jos haluaa seuraa, pitää vastata kysyntään ja piilottaa älynsä."

– Nainen, 55, tasa-arvoisessa avioliitossa