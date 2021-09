Miksi Kymmenen Uutiset päättyy aina kevennykseen? Mika Tommola paljastaa rakastetun ohjelman osasen tarinan: "Maailma on aika synkkä paikka…"

Tommola alkoi tehdä kevennyksiä vuonna 1985. Arkistojen perusteella katsojia ilahduttaneita Tommolan kevennyksiä on karttunut vuosikymmenten varrella ainakin 1200.

– Merkitys on hirveän suuri. Kymmenen Uutiset on viimeinen lähetys ja maailma on aika synkkä paikka.