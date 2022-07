Miksi koira tulee kotona kutsusta luo, mutta metsässä "korvat katoavat"? Asiantuntija kertoo, kuinka omistajan kannattaa toimia

On totta, etteivät koirat aina jaksa kuunnella – eiväthän ihmisetkään jaksa. Jos koira ei vieraassa tai jännittävässä paikassa tulekaan luokse, perusongelma on, että koira ei osaa luoksetulokäskyä tarpeeksi hyvin.

– Koira siis osaa sen kotona ja pihalla, jossakin, missä ei ole kauheasti mitään jännää. Metsässä se ei tulekaan luokse: siellä on riistan hajua, poispäin juoksevia kauriita, lentoon lehahtavia lintuja, jäniksen papanoita ja ties mitä. Siellä on liikaa ärsykettä, ne vievät mennessään, Lohivirta kuvailee.

– Kannattaa myös miettiä, mikä toimii omalle koiralle palkkana, ja sitä, miten sen tarjoilee. Siinä vaiheessa, kun koira on jo havainnut jotain jännittävää, on useimmiten myöhäistä alkaa kaivella nameja taskusta. Siksi monet pitävät palkkanamien mukana lenkeillä pitämistä turhana, Lohivirta kuvaa.

Pikkupentu tulee vielä iloisesti luo – "sitten koira pikkuisen kasvaa ja..."

Pieni, kaksi-kolmikuinen koiranpentu usein yleensä hyvin mielellään ihmisen luo. Pennusta ihminen on mukava eikä se vielä ymmärrä, että maailmassa on kaikenlaista muutakin hienoa. Pennun innokkuus saattaa kuitenkin saada ihmisen ajattelemaan, että koiran koulutus on nyt "valmis" – pentuhan tulee aina innoissaan luo, kaikki on siis kunnossa!