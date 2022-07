Miksi koira haukkuu ohiajaville autoille ja pyörille? Asiantuntija avaa ongelmaa: "Liike laukaisee saalistusinnokkuuden"

– Todennäköisesti auton liike laukaisee koiralla saalistusinnokkuuden. Se lähtee liikkuvan asian perään. Syynä voi olla myös se, että koira on säikähtänyt, kun auto on tullut, ja se yrittää karkottaa sitä. Ainakin paimenkoiratyyppisillä koirilla kyse on yleensä jahtaamisesta, ammattitutkinnon suorittanut eläintenkouluttaja Marjaana Lohivirta pohtii puhelimitse.