Miksei koira tykkää kynsien leikkaamisesta? Tästä yleinen ongelma voi johtua – "Ei omistaja voi olla varma..."

Remmirähjäämisen ohella käsittelyongelmat ovat yksi yleisimpiä koiranomistajien huolenaiheita, kertoo ammattitutkinnon suorittanut eläintenkouluttaja Marjaana Lohivirta. Moni ihmettelee, miksi koira esimerkiksi inhoaa tassujen koskettelua, vaikka kynsien leikkaaminen on aina sujunut hyvin.

– Ei omistaja voi olla varma siitä, onko siinä koskaan koiran mielestä tapahtunut mitään. Itse voi ajatella, ettei tässä ole mitään tapahtunut, en ole koskaan leikannut liikaa, ei ole koskaan sattunut, koira ei ole koskaan ulvahtanut, miksei se silti tykkää. Mutta varmasti ei voi tietää, miten koira on kokenut tilanteen, Lohivirta kuvaa.

– Koiran pää on siinä etutassujen lähellä, ja se on koiralle privaattialuetta. Koira ei välttämättä ole ehtinyt varautua mitenkään: on vain otettu ja menty leikkaamaan kynnet. Koira voi kokea sen epämiellyttävänä.