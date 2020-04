Miksi juuri lepakot levittävät tappavia tauteja? Tutkija vastaa ja paljastaa, että Suomessakin lentävät lepakot kantavat koronavirusta

Erilaiset koronavirukset, kuten covid-19, SARS ja MERS ovat kaikki todennäköisesti lähtöisin lepakoista. Yön siivekkäillä hyönteismetsästäjillä on osansa myös ebolan levittämisessä.

Lepakolla on siis usein näppinsä pelissä, kun maailmalla puhkeaa ihmiselle vaarallinen epidemia tai pandemia.

– Se on pitkälti kiinni lepakoiden ekologiasta ja käyttäytymisestä. Lepakko on ainoa lentävä nisäkäs ja lentäminen on aika raskasta. Edes lepakoiden omat solut eivät tahdo kestää lentämistä, ekofysiologian dosentti, luonnontieteellisen keskusmuseon luomuksen intendentti Thomas Lilley kertoo.