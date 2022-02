New Yorkin rottien uskotaan kantavan uutta koronan muunnosta – nyt tilannetta selvitetään myös Helsingissä

Tutkimuksessa New Yorkin viemärivedestä otetuista näytteistä sekvensoitiin pätkiä viruksen piikkiproteiinista.

Tunnettujen virusmuunnosten lisäksi tutkijat pystyivät havaitsemaan sellaisia virusmuunnoksia, joita ei joko ollut sekvensoitu lainkaan avoimeen GISAID-tietokantaan tai sitten ne olivat erittäin harvinaisia. Tutkimuksessa löydettiin useita viitteitä siitä, että virusmuunnosta liikkuu New Yorkin massiivisen rottapopulaation sisällä.

– Keskustelin tästä alkuviikosta kollegani kanssa. Tästä ei ole vielä julkaistu omaa tutkimusta, mutta myös Britanniassa on saatu viitteitä samanlaisesta ilmiöstä. Sielläkin on havaittu jätevedestä muunnoksia, joita avoimessa tietokannassa ei ole.

Aivelon mielestä on hyvin todennäköistä, että havaitut virusmuunnokset ovat peräisin rotista eivätkä muista eläimistä tai ihmisistä.

New York on rottatutkijan keidas

Aivelon mukaan ei ole sattumaa, että kyseinen havainto tehtiin juuri New Yorkissa. Miljoonakaupungissa on tiheän väestön lisäksi valtava rottapopulaatio ja siellä on todettu erittäin paljon koronavirustartuntoja.