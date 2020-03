Virukset tykkäävät meistä lentomatkustajista – kulkutautien leviämistä edistävät myös kaupungistuminen ja eläinten elinalueiden tuhoutuminen

Lentokone tietysti on vain yksi väline, jolla virukset singahtavat ihmisten mukana ympäri maailmaa. Ne tekevät "levittämistyönsä" vain muita nopeammin.

Väestö kasvaa ja muuttaa kaupunkeihin

On yhä enemmän ihmisiä, jotka pakkautuvat kaupunkeihin asumaan lähelle toisiaan ja käyttämään yhteisiä tiloja metroista kauppoihin ja ravintoloihin. Kiinassa maaseutu on kaikkea muuta kuin tyhjentynyt, mutta miljoonakaupunkeihin on muuttanut valtavat määrät väkeä.