Miksi ikääntyville annettu koronaohje niputtaa kaikki yli 70-vuotiaat samaksi ikäryhmäksi – näin vastaa ministeri

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan ikääntyneille annettujen ohjeiden porrastusta on harkittu ja ikärajan nostoa 75 vuoteen on myös pohdittu. Samalla hän painottaa, että tutkimusten mukaan ikä on koronavirukselle altistumisessa merkittävä riskitekijä.