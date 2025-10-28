Venäjän asevoimat on syyllistynyt ainakin kahteen rikokseen ihmisyyttä vastaan, toteaa tuore YK:n ihmisoikeusneuvoston raportti.
Venäjä on syyllistynyt murhaan ja väestön pakkosiirtoon, sekä siviilien karkotuksiin ja siirtoihin Venäjän miehittämillä alueilla. Nämä ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan, toteaa YK:n riippumaton tutkintalautakunta.
Tutkijat raportoivat myös siviilien kidutuksesta.
Asuinrakennuksia sytytettiin tahallaan tuleen
Venäjä on tehnyt toistuvia siviileihin kohdistuvia drooni-iskuja Ukrainassa aiheuttaen kuolemaa ja laajamittaista tuhoa, toteavat YK:n tutkijat.
Hyökkäykset ovat kohdistuneet lukuisiin siviilikohteisiin yli 300 kilometrin pituisella alueella Dnipro-joen rannalta Dnipropetrovskin, Hersonin ja Mykolajivin alueille.
Iskut ovat systemaattisia ja niillä pyritään ajamaan ukrainalaiset kodeistaan.
Ukrainalaiset palomiehet pelastivat miehen kotonaan, kun venäläisten pommitus sytytti asuinrakennuksen tuleen Kostiantynivkassa 22. elokuuta.STELLA Pictures / ddp
Tutkijoiden mukaan iskut on kohdennettu siviilihenkilöihin, asuintaloihin ja -rakennuksiin, humanitaarisen avun jakelupisteille ja siviileille kriittiseen energiainfrastruktuuriin.