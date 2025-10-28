Juuri nyt Avaa

Tutkijoiden mukaan iskut on kohdennettu siviilihenkilöihin, asuintaloihin ja -rakennuksiin, humanitaarisen avun jakelupisteille ja siviileille kriittiseen energiainfrastruktuuriin.

Iskut ovat systemaattisia ja niillä pyritään ajamaan ukrainalaiset kodeistaan.

Hyökkäykset ovat kohdistuneet lukuisiin siviilikohteisiin yli 300 kilometrin pituisella alueella Dnipro-joen rannalta Dnipropetrovskin, Hersonin ja Mykolajivin alueille.

Venäjä on tehnyt toistuvia siviileihin kohdistuvia drooni-iskuja Ukrainassa aiheuttaen kuolemaa ja laajamittaista tuhoa, toteavat YK:n tutkijat.

Venäjä on syyllistynyt murhaan ja väestön pakkosiirtoon, sekä siviilien karkotuksiin ja siirtoihin Venäjän miehittämillä alueilla. Nämä ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan, toteaa YK:n riippumaton tutkintalautakunta .

Tutkinnassa selvisi, että Venäjä teki toistuvia iskuja samoihin siviilirakennuksiin ja tarkoituksella sytyttäneen niitä tuleen luodakseen kauhua siviiliväestössä.

Myös ambulanssit ja pelastustyöntekijät olivat joutuneet kohteeksi, vaikka ne ovat erityisen suojelun kohteena kansainvälisessä ihmisoikeuslainsäädännössä.

Raportti: Täyttää sotarikoksen tunnusmerkit

Tutkijat saivat myös käsiinsä venäläisiä asiakirjoja, jotka todistavat Venäjän järjestelmällisesti siirtäneen siviilejä miehitetyiltä alueilta. Osa oli siirretty Ukrainan hallitsemalle alueelle ja osa naapurimaa Georgiaan.

Raportissa kerrotaan myös pidätyksistä, kidutuksesta sekä asiakirjojen ja tavaroiden takavarikoinnista – teoista, jotka ovat "aiheuttaneet vakavaa henkistä kipua ja kärsimystä". Epäinhimillinen kohtelu täyttää ihmisoikeusrikoksen ja sotarikoksen tunnusmerkit, raportissa todetaan.