Venäjä uhkaa pommittaa Haagin rikostuomioistuinta Putinille annetun pidätysmääräyksen takia: "Katsokaa tarkkaan taivaalle..."

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun ICC asettaa syytteeseen maan, joka on yksi YK:n turvallisuusneuvoston viidestä pysyvästä jäsenmaasta.

– ICC:n tuomarit innostuivat turhaan. Katsokaa meitä, he sanoivat, me olemme urheita, me nostamme käden vastaan maailman mahtavinta ydinasemahtia ilman ****** itse, Medvedev kirjoitti.