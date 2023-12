Miksei kenenkään puhelinnumero ole 040 123 4567? Tällainen on logiikka kännykkänumeroiden taustalla

Muistatko vielä ensimmäisen kännykkänumerosi? Kenties se on käytössä edelleen – sinulla tai jollakulla toisella.

Osa numeroista on helpompi muistaa kuin toiset, mutta miten numerot syntyvät? Miksi joku saa käyttöönsä hauskan ja helpon numeron, entä miksi numerot olivat ennen lyhyempiä? Selvitimme, mistä kännykkänumerot tulevat!

Numeroavaruus sisältää miljoona numeroa

Puhelinnumeroiden taustalla on Traficom, joka myöntää operaattoreille erilaisia "numeroavaruuksia".

– Tällainen on esimerkiksi 044-5xx xxxx. Tämä numeroavaruus sisältää miljoona numeroa, kuvaa DNA:n tuotepäällikkö Ami Mutikainen .

Numeroavaruuksista operaattorit sitten jakavat puhelinnumeroita kansalaisille ja esimerkiksi omiin asiakaspalvelutarpeisiinsa. Myös numeroiden pituus on Traficomin määrittämää.

Osa numeroista on helpompia muistetaa kuin toiset. DNA:n asiakkaan puhelinnumero voisi Mutikaisen mukaan esimerkiksi sisältää vain yhtä numeroa.

Aiemmin operaattorin tunnisti aina numeron alusta: 040 eli Sonera, 044 eli DNA. Tästä logiikasta on luovuttu.

Elisa: Erikoisia numeroita ei nykypäivänä enää juurikaan vapaana

Nykyään puhelinnumero koostuu yleensä suuntanumerosta, kuten "045", ja seitsemästä numerosta. Numero on männävuosina saattanut olla lyhyempikin.

Vaikka kännykkänumeroita on jaeltu jo vuosikymmeniä, ne eivät lopu kesken.

– Käytössä on yli 10 miljoonaa numeroa eri toimijoilla. Ainakin teoriassa on mahdollista, että pidemmän ajan kuluessa numerot voivat jopa pidentyä. Tämä riippuu siitä, kuinka paljon numeroita on otettu käyttöön. Jos tällainen tilanne tulisi, viestintäviranomainen Traficom päättää tästä, Pohtola kuvaa.