Mikko tonki sukunsa arkistoja ja huomasi, että isoisä oli ollut vaarallisessa tiedustelutyössä – ”Jos pitäisin tiedot itselläni, salailisin”

Kirjoja on tullut jo 12, joista useimmat pohjautuvat suvun omiin tositarinoihin. Palkintojakin teoksista on tullut, hyllyä koristaa muun muassa vuoden Johtolanka-palkinto vuonna 2017 romaanista Veri ei vaikene.

Mutta palataan isoisään. Porvalin suvussa on oltu valtion virkamiestöissä sadan vuoden ajan, sillä isoisän oma isä työskenteli etsivässä keskusrikospoliisissa. Perhe asui tuolloin Terijoen Kuokkalassa lähellä Pietaria. Isoisä kävi koulunsa rajapaikkakunnalla venäjäksi, miksi hän olikin oiva valinta värväämään venäläisiä vakoojia.

Vakoojan lapsi soitti vartin ajomatkan päästä



Porvalin isoisä työllistyi rajavartiostoon ja päätyi jatkosodassa tiedustelu-upseeriksi. Kun venäläisiä sotavankeja tuotiin Suomeen, isoisä Antti Porvali etsi heistä vapaaehtoisia, antoi näille puna-armeijan univormuja ja koulutti heitä vakoojiksi Neuvostoliittoon. Vakoojiksi värvätyille luvattiin, että he saavat sodan päätyttyä Suomen kansalaisuuden ja työn Suomesta. Lupausta ei kuitenkaan voitu pitää, vaan vakoiluun osallistuneet salakuljetettiin sodan päätyttyä Ruotsiin.

Tämä johtaakin mielenkiintoiseen asetelmaan nykypäivänä: Mikko Porvali, vakoojien värvääjän lapsenlapsi, on ollut säännöllisesti yhteydessä Ruotsiin lähetettyjen vakoojien lapsiin. Yhteys on syntynyt Porvalin kirjoittamien romaanien ansiosta: eräskin ruotsalainen mies oli saanut sulkapallopelissä tietää ystävältään, että Porvalin romaanissa Vakoojakoulu oli hänen oman isänsä kuva.

– Meitä yhdistää isoisiemme historia, sukujen salaisuudet. Heidän (vakoojien lasten) kanssa on heti niin ystävällinen ja kotoisa olo, Mikko kertoo.

Takki on nyt tyhjä



Virkatyöt ja kirjoittamisharrastus pitävät 38-vuotiaan Mikon kiireisenä. Tänä vuonna kirjoja on ilmestynyt kaksi, ja niitä on kirjoitettu ”lähinnä öisin”. Viimeisin kirja, kolmiosaisen trilogian päättävä Kadonneen kaupungin varjo, julkaistiin marraskuun alussa. Nyt takki on tyhjä.