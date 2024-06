"Loppujen lopuksi oltiin suoraan montun laidalla" – Neuvostoliiton suomalaisuhrien tietokanta avautui

Nyt tietokannassa on noin 25 000 nimeä, mutta ensi vuoden lopussa nimiä arvioidaan olevan kymmeniä tuhansia. Mukaan otetaan Suomen kansalaiset ja entiset Suomen kansalaiset.

Ensimmäisessä vaiheessa on keskitytty etenkin suuren terrorin eli vuosien 1937–1938 aikana tuomittuihin Suomen kansalaisiin ja entisiin Suomen kansalaisiin.

– Emme lähteneet tekemään etnistä määrittelyä, koska on aina hieman riskaabelia sanoa, mitä oli suomalaisuus Neuvostoliitossa. Entäs jos oli esimerkiksi venäläinen isä ja suomalainen äiti. Suomen kansalaisuus on helppo mittari tässä. Neuvostoliittoon lähtijöillä oli Suomen kansalaisuus ja silloin mukana oli etnisesti myös venäläisiä. Autonomian aikana oli paljon sellaisiakin, jotka olivat taustaltaan venäläisiä, mutta joilla oli Suomen kansalaisuus. He tietenkin tulevat mukaan tietokantaan, tutkimushankkeen hankepäällikkö Aleksi Mainio sanoo.