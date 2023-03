Mikko Rantasen ja Miro Heiskasen NHL-mässäilyssä hämmästyttäviä piirteitä – vastaavaa saa hakea vuosikymmenten takaa

Mikko Rantanen on tehnyt tällä kaudella jo 43 maalia ja on enää maalin päässä Patrik Laineen kauden 2017-18 44 täysosumasta. Mikäli Rantanen iskee tällä kaudella vielä kaksi osumaa, on hänen maalimääränsä kovin suomalaisnoteeraus sitten kauden 2006-07, jolloin Teemu Selänne laukoi 48 maalia.