Mikko Rantanen jatkoi ilmiömäistä maaliputkeaan – komea sivallus aloitti kirin

New Jersey Devilsiä vastaan Colorado joutui jo 1–5-tappioasemaan toisen erän alussa, ennen kuin Rantanen herätti joukkueensa taisteluun. Rantanen ohjasi komeasti maalin kulmalta Josh Mansonin laukauksen verkkoon ja tilanteeksi 2–5.

Avalanche nousi kolmannen erän alussa Valeri Nichuskinin 5–6-osumalla jo maalin päähän. Siihen kiri kuitenkin tyssäsi, ja New Jerseyn Nico Hischier pääsi laukomaan ottelun lopussa kiekon tyhjään Avalanche-maaliin. Devils voitti ottelun 7–5. Samalla päättyi Coloradon kuuden ottelun voittoputki

Mikko Rantanen on ollut viime ottelut hurjassa vireessä. Suomalainen on takonut vähintään yhden maalin kuudessa viimeisessä ottelussa. Yhteensä tehopisteitä kuudessa pelissä on kertynyt 7+2. Rantanen rikkoi jo edellisessä ottelussa Vegas Golden Knighstia vastaan 40 maalin rajapyykin. Samalla hänestä tuli Avalanchen historian nopeimmin 40 maalia yhden kauden aikana rikkonut pelaaja, kun siihen kului vain 58 ottelua. Jos tahti jatkuu samana, latoo suomalainen tällä kaudella lähes 60 kaappia.