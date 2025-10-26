NHL-jääkiekkoliigan Dallas Starsin suomalaissentteri Roope Hintzin poissaolo peleistä kattaa ainakin yhden ottelun.
Hintz loukkaantui sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa pelatussa Carolina-ottelussa, ja Stars-tiedottaja Mike Heikan mukaan Hintziltä oli jäämässä väliin maanantain vastaisen yön ottelu Nashvillea vastaan.
Hintz loukkasi itsensä taklaustilanteessa, kun Carolinan Taylor Hall jysäytti suomalaishyökkääjään rajun niitin. Ottelun tuomarit pohtivat taklauksesta Hallille pelirangaistusta, mutta päätyivät kahden minuutin jäähyyn.
Hintz on tällä kaudella tehnyt kahdeksassa ottelussaan yhden maalin ja antanut seitsemän maalisyöttöä.