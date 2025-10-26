NHL:ssä pelaava Pittsburgh Penguins on kutsunut hyökkääjä Ville Koivusen takaisin miehistöönsä.
Pittsburgh tiedotti asiasta sunnuntaina. Pittsburgh kertoi myös, että ruotsalaishyökkääjä Rickard Rakell on käsileikkauksen takia sivussa 6-8 viikkoa, joten Koivuselle voi olla tarjolla roolia tulosketjuissa.
22-vuotias Koivunen aloitti kautensa NHL:ssä, mutta kahden ottelun jälkeen Koivusen tie vei AHL:ään.
AHL:ssä Koivunen on tehnyt tuhoisaa jälkeä. Hän iski kuudessa ottelussa komeat 4+7=11 tehopistettä.