Mikko on sukeltanut vesistöjen pohjista yli 10 000 uistinta – tänä kesänä tuli ennätyssaalis Oulujoesta: ”En tunne toista, joka tämmöistä työtä tekisi”

Oululainen Mikko Soikkeli, 41, on harrastanut uistimien etsimistä jo yli 20 vuotta.

Soikkelille on vuosien varrella kertynyt runsas määrä aarteita, sillä hän on kerännyt vesistöjen pohjista yli 10 000 uistinta. Uistimien keräämiseen miehen on koukuttanut löytämisen riemu.