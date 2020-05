Saku vetäisi koskesta oman ennätysvonkaleensa: 5,7 kiloisen toutaimen – kalastusluvissa hillitön nousu tänä keväänä

Lempääläinen Saku Molander on yksi lukuisista, jotka ovat postanneet kalakuvia sosiaaliseen mediaan viime päivinä. Hän nappasi toutaimen Lempäälässä sunnuntaina.

– Meillä on kaverien kanssa kisa, kuka saa isoimman toutaimen. Toistaiseksi tämän kevään isoin on minun nappaamani 5,57 kilon kala. Se on myös oma ennätykseni toutaimissa, Molander kertoo.