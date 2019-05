Kun Perttu sai yli 12-kiloisen kuhan, hän ajatteli, ettei isompaa enää tässä elämässä tule – sitten maailmanennätysluokan "Tanhupallo" nappasi: "Aivan hirveä pommi"

Karkkilalainen sai vertikaalijigiinsä tällin, jonka seurauksena hän on näinä päivinä tunnettu kalastuskasvo Suomen lisäksi esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa.

Vain isoja kaloja



Haanpään vuorokausi voisi olla vaikka 26-tuntinen. Mies pyörittää puolisonsa kanssa pientä hevostilaa, käy päivätöissä ja järjestää promoottorina vapaaotteluita. Perheen kanssa puuhastelun ohella kalastus on vastapano arjelle.

– Etsin jatkuvasti uusia paikkoja. Sitten on aina hullunkiilto silmissä siitä isosta kalasta. Monta kertaa uusilla järvillä en tiputa jigiä kertaakaan veteen, etsin vain sitä isoa. Siitä kertookin se, että plakkarissa on kuusi yli kympin kuhaa. 12 eri järvestä minun veneeseeni on noussut yli seitsemän kilon kuha.