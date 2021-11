Mikko Leppilampi lopettaa Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman juontajana: "Minulle on tärkeää, että lopetan omin ehdoin, hymyissä suin ja kiitollisena"

– Tällainenkin tilanne voi olla positiivinen. Se ei ole niin, että aina joku syrjäytetään tai joku on pettynyt, kun ei saanut enää jatkaa. Minulle on tärkeää, että lopetan omin ehdoin, hymyissä suin ja kiitollisena. Kaikki toisiamme halaten.

– En koe, että minulla on hirveästi enempää annettavana. Se on tietty juttu, mitä voit juontajana tehdä. Minun on aika antaa tilaa muille haasteille ja intohimoille.

Keskittyy taiteellisiin töihin jatkossa

– Haluan katsoa sen kortin ja antaa sille kaiken. Minulla on nyt sellainen olo Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman myötä, että jotenkin tämä pyöreä luku ja mitä elämässä on tapahtunut ja missä vaiheessa olen ihmisenä, niin tämä on oikea aika lähteä. Tuli vahva intuitio, että tässä se on. Minulla on ollut aina palo taiteelliseen ilmaisuun.