Mikkelin vanhusmurhan päätutkija on vuoden poliisi: "Työssä tulee vastaan lähes kaikkien rikoslajien laaja kirjo"

Venäläinen on järjestyksessään 48. Vuoden poliisi. Hän pitää valintaa merkittävänä.

– Tuntuu hienolta, että rikostutkinnassa työskentelevää muistetaan tällä kunnianosoituksella. Vuoden Poliisi -valinta on henkilökohtaisesti ja koko rikostutkinnan arvostuksen kannalta hieno asia. Se on suurin yksittäinen huomionosoitus, jonka yksittäinen poliisihenkilö voi saada. Olen valinnasta hyvin yllättynyt ja iloinen, hän totesi julkistustilaisuudessa, joka pidettiin tänään Helsingissä.

Teemana rikostorjunta

Valitsijoiden mukaan Venäläinen ei ole jäänyt lepäämään laakereillaan, vaan hän on jatkuvasti kehittänyt ammatillista osaamistaan rikollisuuden alati muuttuvassa kentässä ja rikostutkinnan vaatimusten kasvaessa.

– Venäläinen on erittäin hyvä esimerkki siitä, että rikostutkinta on mielenkiintoista ja haastavaa sekä kansalaisnäkökulmasta merkittävää. Hän on rakentanut mittavan ammatillisen repertuaarin ja myös edennyt urallaan, valitsijat toteavat.