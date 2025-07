Poliisilla on hyvä käsitys siitä, miten kohtalokkaat tapahtumat etenivät sunnuntaina Jyväskylässä ja Mikkelissä.

Poliisi jatkaa sunnuntaina Jyväskylässä tapahtuneen taksikuskin tapon yrityksen ja Mikkelissä tapahtuneen murhan tutkintaa. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marfa Raipela kertoo MTV Uutisille, että tapauksessa on vielä lukuisia asioita, joita poliisin tulee selvittää.

Raipela sanoo, ettei voi kertoa esimerkiksi teon motiivista, koska poliisi ei ole vielä saanut selvitettyä asiaa tarpeeksi pitkälle. Raipela kertoi aiemmin, että heillä on kuitenkin alustava käsitys asiasta.

Teosta eilen epäiltynä vangittua 19-vuotiasta miestä on kuulusteltu jo ainakin kahdesti. Hänen avustajansa, asianajaja Henry Saleva kertoi aiemmin, että mies on pyrkinyt selvittämään asiaa kuulusteluissa.

– Kuulusteluissa häneltä on kysytty tapahtumien kulusta ja teosta. Hän on vastannut joka ikiseen kysymykseen eikä kertaakaan ole sanonut, ettei kommentoi. Häntä on kuulusteltu hyvin asiallisesti ja hän on vastannut hyvin asiallisesti, Saleva kuvailee.

Miehen epäilleen ensin ottaneen taksin Jyväskylässä ja käyneen jossain vaiheessa taksikuskin kimppuun ja varastaneen tämän auton. Kuljettaja jäi henkiin, mutta sai vakavat vammat. Raipela kertoo, että poliisi ei ole vielä päässyt kuulemaan taksinkuljettajaa. Tapahtumien tarkkaan kulkuun hän ei ota kantaa.

– Poliisilla on erittäin hyvä käsitys tapahtumien aikajanasta, mutta en voi avata sitä, mihin tieto perustuu. Meillä on monenlaisia keinoja selvittää asioita ja lopulta niistä saa kattavan kuvan, Raipela sanoo.

Poliisi oli eristänyt murhapaikalle vievän tien.

Mies hylkäsi varastamansa taksin Mikkelin Otavaan, missä hänen epäillään surmanneen kuusikymppisen naisen. Poliisi ei ole avannut sitä, miksi se tutkii rikosta murhana, mutta ilmeisesti teko on ollut raaka ja julma, koska miehen asianajajan mukaan epäilty ei ollut suunnitellut tekoa ennalta.

Surmatyön jälkeen miehen epäillään sytyttäneen naisen omakotitalon tuleen ja poistuneen paikalta tämän autolla. Hän kuitenkin hylkäsi auton samalle alueelle.

Marfa Raipela ei ota kantaa siihen, mitä sen jälkeen tapahtui. Mies kuitenkin pysyi kadoksissa noin vuorokauden verran.

– En voi ottaa vielä kantaa tapahtumien kulkuun tai siihen, mitä kaikkea hän on tehnyt ja millä liikkunut, mutta hänet löydettiin maastosta jalan.