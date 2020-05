Akrobaatit toivat sirkustaiteensa keskelle helsinkiläisten pihoja: ”Voihan olla, että jos ei olisi koronaa, niin ihmiset menisivät jonnekin muualle, eivätkä katselisi meitä parvekkeiltaan”

– 95 prosenttia meidänkin töistä on ulkomailla. Sitten tulivat lentorajoitukset sekä liikkumisrajoitukset ja kaikki iski päälle. Työt loppuivat kuin seinään. Peruutuksia tulee koko ajan, Nousiainen kertoo.

– Olemme hakeneet paljon apurahoja. Ongelma on ehkä siinä, että hakijoita ja eri kulttuurialoja on niin paljon. Nyt saatu rahoitus ei ole ehkä ihan niin riittävä kuin ajatellaan. Meiltäkin on keikat peruttu vähintään kolmen kuukauden ajalta, Nousiainen toteaa.