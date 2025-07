Rattijuoppo törmäsi pyöräilijään metallikeikan päätteeksi – poliisin laajat tutkimukset valmistuivat

Poliisi kertoo tehneensä laajoja tutkimuksia huhtikuussa tapahtuneen yliajon yksityiskohtien selvittämiseksi.

Poliisi on saamassa valmiiksi Mikkelin Ristiinassa tapahtuneen, pyöräilijän kuolemaan johtaneen tapauksen esitutkinnan.

Pyörällä liikkunut 45-vuotias mies löydettiin kuolleena lähellä ravintola Saimaata huhtikuussa.

– Ulkopuoliset tielläkulkijat hälyttivät paikalle apua aamuyöllä. Uhri oli tuolloin jo kuollut. Heti alussa tilanne näytti siltä, että pyöräilijä ei ole kuollut sen seurauksena, että hän olisi esimerkiksi kaatunut pyörällä, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marfa Raipela kertoi tuolloin.

Näin tapahtumat etenivät

MTV Uutisten tietojen mukaan 45-vuotias pyöräilijä ja tämän yliajosta epäilty autoilija olivat kummatkin viettäneet lauantai-iltaa omissa seurueissaan paikallisessa ravintolassa, jossa esiintyi paikallinen suosittu metallibändi. Ravintolassa oli paljon juhlijoita lauantai-iltana.

MTV:n tietojen mukaan keikan päätyttyä 45-vuotias mies lähti pyöräilemään kotiinsa. Yliajosta epäilty mies nousi auton rattiin humalatilasta huolimatta. Vain noin puoli kilometriä ajettuaan hän törmäsi autollaan polkupyöräilijään. Ulkona oli tuolloin hyvin pimeää, eivätkä katuvalot palaneet.

Poliisi tavoitti tapaukseen liittyvän autoilijan yleisövihjeen perusteella.

Autoilijaa epäillään tällä hetkellä törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta, liikennepaosta tieliikenteessä ja rattijuopumuksesta. Esitutkinnan perusteella poliisi epäilee, että pyörällä liikkuneen henkilön kuolemaan on vaikuttanut törmäys auton kanssa.

Pyöräilijään törmännyt autoilija oli poistunut paikalta eikä hän ollut soittanut hätäkeskukseen.

Marfa Raipela kertoo, että tapauksen esitutkinta on edennyt hyvin. Se on nyt viittä vaille valmis.

– Poliisilla on hyvä käsitys tapahtumien kulusta, se on sillä lailla selvä. Olemme saaneet selvitystä nopeuksista ja tapauksen tiimoilta on tehty, ei nyt rekonstruktiota, mutta aika laajojakin tutkimuksia.

Raipelan mukaan syyttäjä ja tuomioistuin joutuvat tekemään oikeudellista arviointia siitä, mitkä rikosnimikkeet asiassa lopulta tulevat kysymykseen.

Osatekijöitä tässä ovat muun muassa se, mitä autoilija on tapahtuma-aikaan havainnut, mitä hänen olisi pitänyt havaita ja mitä hänen olisi pitänyt tietää, Raipela sanoo. Raipelan mukaan epäilty autoilija ei kiistä ajaneensa autoa.

Koska Itä-Suomen poliisilaitos on ja etenkin Mikkelin seutu on viime aikoina ollut varsin työllistetty useiden vakavien rikosten tutkinnan parissa, Raipela ei osaa sanoa tarkkaan, koska pyöräilijän yliajo etenee syyttäjälle.